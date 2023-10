Benjamin Pavard révèle la grosse différence entre l’Inter Milan et le Bayern Munich

La suite après cette publicité

Arrivé en qualité de joueur libre cet été à l’Inter Milan, Benjamin Pavard reprend des couleurs en Italie. Titulaire important dans un poste de défenseur central (5 titularisations sur les 6 derniers matches) qu’il affectionne en particulier, l’international français s’est livré dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport ce mercredi. Il est notamment revenu sur les changements de son nouveau quotidien, par rapport à ce qu’il avait connu en Allemagne auparavant.

«Si mon travail change de celui au Bayern ? On court beaucoup plus ici, a relevé le joueur formé au LOSC. J’ai été surpris par l’intensité de l’entraînement même lors des séances précédant le match. On fait beaucoup de travail tactique. L’approche est différente. La Serie A est un championnat beaucoup plus tactique. Les adversaires défendent très bien, en tant qu’équipe, donc il devient plus difficile d’affronter même des équipes de niveau moyen.»