MU : Erik Ten Hag recale lui aussi le Bayern Munich !

Depuis son arrivée à Manchester United à l’été 2022, Erik Ten Hag n’a jamais vraiment fait l’unanimité. N’ayant pas un effectif reluisant à sa disposition non plus, le technicien batave galère encore pour faire marcher ses Red Devils et ses méthodes humaines furent souvent critiquées par les supporters mancuniens. Cette saison, les pensionnaires d’Old Trafford ont encore connu une cuvée laborieuse. Huitièmes de Premier League, ces derniers sont en danger dans la course à l’Europe. Forcément, l’étau se resserre autour d’ETH, et ce, malgré la finale de FA Cup contre les voisins de City le 25 mai prochain (16h).

Une éviction étant réclamée par certains supporters de Man United, l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam a eu une porte de sortie inattendue ces derniers jours. En effet, la presse anglaise et allemande faisait état d’un intérêt du Bayern Munich pour Ten Hag. Mais alors qu’il avait l’occasion en or d’être le remplaçant de Thomas Tuchel en Bavière, l’intéressé souhaiterait rester plus longtemps avec Manchester United à en croire ESPN. Selon la publication d’outre-Manche, les contacts établis entre le tacticien de 54 ans et le Bayern Munich ont démontré la volonté du coach de rester dans le nord de l’Angleterre, où son contrat expire en 2025. Encore un refus supplémentaire pour les Bavarois donc…