Barça : la Liga se félicite de la décision du tribunal pour Dani Olmo

C’est l’actualité de la journée en Espagne. Le Tribunal du Commerce a rejeté la demande du Barça de lui accorder des mesures conservatoires pour garantir l’inscription de Dani Olmo et de Pau Víctor auprès de la Liga en seconde partie de saison. Une décision qui devrait conduire le FC Barcelone à revoir sa copie, même si le club catalan entend épuiser tous les recours possibles devant la justice. Dans l’après-midi, la Liga a réagi au verdict, et elle en a pris acte.

«LALIGA a appris aujourd’hui l’arrêt du Tribunal de Commerce numéro 10 de Barcelone qui rejette l’enregistrement provisoire de Dani Olmo jusqu’au 30 juin 2025, et a fait une interprétation raisonnée de l’article 77 de la NEP et en a fait la même interprétation qu’elle a faite avec toutes les autres équipes de la même compétition. La même interprétation qui a été appliquée au mois de juillet 2024 au FC Barcelone dans le cas d’Araújo et d’Iñigo Martínez. Ainsi, la Liga a établi des règles d’équilibre budgétaire mettant en œuvre la compétence que lui confère la loi. L’autorisation de dépenses excessives a pour but qu’une absence de longue durée ne porte pas atteinte à la compétitivité de l’équipe, et non qu’une absence de longue durée permette l’inscription d’autres joueurs qui, via leur salaire, dépassent la limite fixée, comme l’était l’intention du FC Barcelone. C’est pour toutes ces raisons que LALIGA se réjouit que, face à la demande de mesures conservatoires de cette nature, aucune exception ne soit faite.»