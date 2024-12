FC Barcelone : la justice espagnole refuse l’inscription de Dani Olmo !

« Oui, nous pourrons sûrement l’inscrire, nous avons déjà tout, ne vous inquiétez pas. Ce sont des problèmes internes, ne vous inquiétez pas, nous allons les résoudre, le joueur est calme », disait Deco, le directeur sportif du Barça il y a 15 jours. Le calme n’est probablement plus l’émotion de rigueur en ce vendredi 27 décembre. Car le Barça voit l’une de ses cartes être totalement rejetée.

En effet, le club catalan avait saisi le Tribunal de Commerce dans le dossier Dani Olmo, considérant que la Commission Déléguée de LaLiga était incompétente. Le but était donc d’invalider la décision de n’accorder une licence à Dani Olmo que jusqu’au 31 décembre, qui était pourtant une faveur exceptionnelle accordée au club blaugrana. Mais puisque les dirigeants n’ont pas réussi à dégager de nouveaux revenus suffisants pour rentrer dans les clous, ils avaient tenté le coup au niveau judiciaire.

Le Barça croyait à cette solution

Sauf que le juge Ignacio Fernández de Senespleda, qui a officialisé le verdict, en a décidé autrement, en rejetant la requête du Barça, qui avait plaidé sa cause lundi. Une décision qui concerne également l’attaquant de Girona Pau Victor, qui avait été transféré définitivement au Barça l’été dernier. Selon Mundo Deportivo, les dirigeants étaient pourtant très optimistes, et cette issue serait donc un véritable coup de bambou dans ce dossier particulièrement complexe. L’objectif était de parvenir à une solution avant le 31 décembre, date à laquelle Dani Olmo ne sera plus autorisé à jouer en Liga. Et par conséquent également en Ligue des Champions puisque le règlement de l’UEFA assure qu’un joueur doit être enregistré dans la ligue où évolue son club pour participer à la compétition européenne.

Le Barça n’a donc plus que quatre jours pour empêcher le clan Dani Olmo d’activer une clause bien spécifique. En effet, connaissant la situation financière précaire des Blaugrana, les représentants du joueur avaient inséré une clause lui permettant de quitter le club sans indemnité de transfert s’il n’avait pas de licence auprès de la Liga au mois de janvier 2025. Le Barça doit donc trouver des solutions de financement en toute urgence, sous peine de voir son milieu offensif être libre en janvier. Et l’amour que porte Dani Olmo à son club de cœur ne suffira pas à le retenir indéfiniment.