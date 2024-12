FC Barcelone : la tension monte autour de Dani Olmo

Le 9 août dernier, Dani Olmo annonçait officiellement son départ du RB Leipzig pour rejoindre le club de ses rêves, le FC Barcelone. Il devait pourtant attendre jusqu’au 27 août pour être enregistré, manquant par la même occasion les deux premières journées de Liga. La faute aux règles espagnoles sur la masse salariale, liée aux revenus, aux dettes et pertes du club. Le Barça étant obligé de compter le moindre centime, le contrat de 6 ans signé par Dani Olmo n’était donc pas validé par la Liga. Il a fallu attendre les blessures de Ronald Araujo et Andreas Christensen pour que le président Laporte puisse enregistrer plusieurs joueurs, comme Dani Olmo donc, mais aussi Inigo Martinez, Marc Casado ou encore Pau Victor.

Mais dans le cas du milieu offensif espagnol âgé de 26 ans, il y avait une subtilité. La Liga autorisait l’enregistrement uniquement jusqu’à la fin de l’année 2024, pas pour la durée totale de son contrat, de manière exceptionnelle. En effet, le salaire de Christensen ne couvrant pas celui de Dani Olmo, le Barça n’a pu qu’obtenir un permis temporaire, jusqu’au 31 décembre 2024. Dans deux semaines donc, il ne pourra plus évoluer avec le club catalan aussi bien en championnat qu’en Coupe, ni en Ligue des Champions puisque les règles de l’UEFA stipulent qu’un joueur doit être enregistré par la ligue nationale où évolue le club.

Une clause spéciale, et l’horloge qui tourne

Le mercato hivernal ne sera pas encore officiellement ouvert, et a priori, le Barça ne pourra pas enregistrer une forme somme d’argent par ce biais-là avant le 31 décembre. L’objectif étant de parvenir à une solution avant cette date butoir, pour empêcher le clan Dani Olmo d’activer une clause bien spécifique. En effet, connaissant la situation financière précaire des Blaugrana, les représentants du joueur avaient inséré une clause lui permettant de quitter le club sans indemnité de transfert s’il n’avait pas de licence auprès de la Liga au mois de janvier 2025.

Ce n’est pas le souhait de Dani Olmo que de partir dans ces conditions, 5 mois après son arrivée, lui qui s’est déjà montré décisif, avec 5 buts en 10 matches de Liga notamment. Mais il n’accepterait pas non plus de ne pas jouer durant toute la deuxième partie de saison non plus… Le Barça est donc dans l’urgence, et espère encore récupérer de l’argent dû de la vente de 49% de Barça Studios. D’autres possibilités sont explorées, comme la vente des loges VIP sur 20 ans dans le nouveau Camp Nou, ou comme des garanties bancaires contractées à titre personnel par des membres de la direction. Le temps presse, et si officiellement les dirigeants assurent que le dénouement sera heureux, l’aventure de Dani Olmo au Barça pourrait bien tourner court.