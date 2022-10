L1 : la commission de discipline sanctionne les Nantais

Qui dit mercredi dit commission de discipline. L'instance a annoncé les décisions du 26 octobre liées aux matches du week-end dernier. Et certains ont pris cher. On pense à Abdoul-Kader Bamba, expulsé en fin de rencontre, et sans jouer, au cours de la fin de match très contestée du Nice-Nantes, ou au gardien Alban Lafont. Stephy Mavidi prend également une grosse suite à son expulsion contre l'OL, alors que son adversaire Sinaly Diomandé ne récolte qu'une rencontre de suspension.

Les décisions de la commission de discipline :

Trois matchs de suspension (dont un match avec sursis)

Abdoul-Kader BAMBA (FC Nantes)

Stephy MAVIDIDI (Montpellier Hérault SC)

Deux matchs de suspension (dont un match avec sursis)

Alban LAFONT (FC Nantes)

Rasmus NICOLAISEN (Toulouse FC)

Un match de suspension

Sinaly DIOMANDE (Olympique Lyonnais)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 1er novembre 2022 à 0h00

Benoît BADIASHILE (AS Monaco)

Melvin BARD (OGC Nice)

Maximiliano CAUFRIEZ (Clermont Foot 63)

Banzouzi LOCKO (Stade de Reims)

Islam SLIMANI (Stade Brestois 29)