France Espoirs-Îles Féroé Espoirs : les compositions officielles

L’équipe de France Espoirs poursuit sa phase de qualification pour l’Euro 2023 avec la réception des Îles Féroé. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 20h45. Leaders incontestés du groupe H avec trois points d’avance sur leur dauphin, l'Ukraine, les Bleuets affrontent un adversaire qui les avait tenus en échec au match aller (1-1). Le seul accroc de ces éliminatoires presque parfaits avec cinq succès en six matches. Une victoire à Calais rapprocherait un peu plus la formation de Sylvain Ripoll d'une qualification directe pour le championnat d’Europe 2023.

Le forfait d’Illan Meslier et la sélection de William Saliba avec les Bleus contraignent Sylvain Ripoll à une composition inédite. Le Messin Guillaume Dietsch prend place dans les buts et le Rennais Warmed Omari est associé à Benoît Badiashile en défense centrale. Le milieu de terrain sera régi par le trio Diop-Caqueret-Camavinga. En attaque, Amine Gouiri est épaulé par Amine Adli et Arnaud Kalimuendo. À noter la présence côté féringien du buteur au match aller Steffan Lokin.

Les compositions officielles :

France Espoirs : Dietsch - Kalulu, Badiashile (cap.), Lukeba, Truffert - K. Thuram, Caqueret, Camavinga - A. Adli, Gouiri, Kalimuendo

Îles Féroé Espoirs : Reynatrod - Sorensen, Petersen, Edmundsson, Skipanes - Solheim, Skala, Jacobsen, Giessing - Lokin, Radosavlevic