OGC Nice : Florian Ghisolfi évoque l’avenir de Youcef Atal

Mis en examen dans le cadre d’une enquête préliminaire pour provocation à la haine raciale, Youcef Atal (27 ans) était cette semaine devant le tribunal correctionnel de Nice pour avoir partagé une vidéo appelant à un «jour noir pour les juifs», après l’attaque du Hamas et le début des bombardements d’Israël sur Gaza. Écarté du groupe professionnel de l’OGC Nice depuis cette affaire, l’international algérien appartient toujours au club azuréen.

Et dans un entretien accordé à nice-matin, Florent Ghisolfi, le directeur sportif de l’OGC Nice, a fait le point sur la situation de son latéral droit. «Aujourd’hui, rien n’est acté. Il y aura d’abord une décision de justice le 3 janvier, puis la Coupe d’Afrique des Nations. La suite, on verra, mais aujourd’hui, il est sous contrat», a-t-il expliqué. Pour rappel, le Parquet avait requis 10 mois de prison, assorti d’un sursis simple et une amende de 45 000 euros contre Youcef Atal.