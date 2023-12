Le témoignage fort de Youcef Atal lors de son procès

C’est une affaire qui a provoqué un tollé à Nice. Depuis le 18 octobre dernier, Youcef Atal est suspendu par l’OGC Nice jusqu’à nouvel ordre. Quelques jours suite au début du conflit israélo-palestinien, le défenseur algérien avait posté une vidéo d’un prédicateur palestinien appelant à la destruction d’Israël dans sa story Instagram. Et alors qu’il avait rapidement supprimé cette publication tout en présentant des excuses, le joueur de 27 ans avait finalement été rattrapé par plusieurs personnalités publiques qui n’avaient pas hésité à mettre leur grain de sel dans cette histoire. Jugé ce lundi au tribunal correctionnel de Nice pour pour provocation à la haine à raison de la religion, l’international algérien (34 sélections) s’est présenté et a montré une certaine émotion.

Les explications légères mais sincères de Youcef Atal

Touché et avec la mine déconfite à la barre, le défenseur droit de 27 ans est apparu en effet très touché d’après les personnes présentes à l’audience. Et après une courte présentation des faits de la part du président, Atal a alors pris la parole pour livrer sa version des faits : «j’ai partagé la vidéo parce que j’ai pensé que c’était un message de paix et que les gens sont en train de souffrir pendant cette guerre. Malheureusement, je regrette de ne pas l’avoir vue jusqu’à la fin. J’ai partagé parce que je pensais que c’était vraiment un message de paix. Je veux que les gens arrêtent de souffrir. Ça n’est pas dans mon intention d’être contre n’importe quelle personne. Malheureusement je n’ai pas fini la vidéo.»

Une erreur d’inattention qui lui aura donc valu notamment sept matches de suspension de la part de la LFP. Cette version a néanmoins été remise en question par le président qui n’a pas compris pourquoi le transfuge du Paradou n’avait pas tapé le nom de l’imam en question sur internet. Le juge s’est alors interrogé sur la version du joueur qui affirme ne pas avoir regarder la vidéo jusqu’à la fin : «quand vous voyez un homme que vous ne connaissez pas, on a tous les mêmes réflexes, on tape son nom sur Google. Vous n’avez pas eu ce réflexe, Monsieur?» Egalement relancé sur sa compréhension de la vidéo qu’il a repartagé, Atal a affirmé qu’il ne comprenait pas totalement l’arabe littéraire alors que l’arabe parlé en Algérie est différent de ce dernier : «c’est un peu comme le français, il y a des choses que je comprends, d’autres que je ne comprends pas»

Remis en question sur sa version, le natif de Boghni l’a également été sur la sincérité de ses excuses : «moi, je ne suis qu’un joueur de foot, je n’essaie pas de rentrer dans la politique. J’ai partagé sans regarder jusqu’à la fin puis j’ai envoyé un message d’excuses. Des excuses sincères. C’est le club, le directeur sportif qui m’a appelé. J’ai enlevé la vidéo et envoyé un message d’excuse.» Interrogé alors pour savoir s’il avait rédigé son message d’excuses, l’Algérien a alors confessé qu’il n’était pas derrière ce texte mais qu’il l’avait approuvé avant publication : «non ils me l’ont envoyé, je l’ai lu, je l’ai envoyé. C’est ce que je voulais dire.»

«Je pensais vraiment que c’était un message de paix»

Après avoir été beaucoup sollicité sur sa version des faits et sa vision du conflit israélo-palestinien, le joueur niçois a alors pu s’exprimer plus librement par la suite. L’occasion pour lui de montrer qu’il est totalement contre toutes formes de violence comme il l’a affirmé : «Je ne suis contre personne, chacun a le droit de faire ce qu’il veut. Moi j’étais touché parce que je ne veux pas que les gens souffrent, je ne veux pas que des gens meurent. Je ne suis ni contre les juifs, ni contre les chrétiens…Je suis avec la paix. c’est pour ça que j’ai enlevé. C’était pas mon but d’envoyer un message de haine mais bien de paix. Je vous ai répondu parce que je ne voulais pas envoyer un message de la haine, juste de la paix. Que les gens souffrent pas.»

C’est alors que le joueur algérien s’est expliqué sur sa relation avec Israël. Et pour se justifier, il a alors expliqué qu’il n’avait rien avec ce pays car il y a déjà joué avec les couleurs niçoises : «je pensais vraiment que c’était un message de paix, c’est la vérité. Avec du recul, je me dis que c’est des trucs importants et j’aurai dû regarder la vidéo jusqu’à la fin. Je regrette par rapport à ça. Je voudrais juste rajouter que je ne suis contre personne, je ne suis que footballeur. Je suis contre la haine. On a déjà joué en Israël (contre le Maccabi Tel Aviv, ndlr), j’ai joué là-bas sans aucun problème. On m’a suspendu dans le foot et c’est le truc que j’aime le plus. Pour ça, je regrette d’avoir fait ça et je n’ai rien contre les autres. Comme je le dis depuis le début, je voulais juste passer un message de paix.»

Pour finir, Youcef Atal a alors terminé son discours de défense en affirmant qu’il souffrait de ne plus pouvoir jouer au football : «on m’a suspendu dans le foot et c’est le truc que j’aime le plus. Pour ça, je regrette d’avoir fait ça et je n’ai rien contre les autres. Comme je le dis depuis le début, je voulais juste passer un message de paix.» Et alors qu’il devrait faire son retour dans les prochaines semaines, le Niçois aura à peine le temps de rejouer avec Nice qu’il devra très probablement s’envoler en Côte d’Ivoire pour participer à la CAN avec l’Algérie. Pour le moment, et comme nous vous le rappelions il y a quelques semaines, son avenir à Nice est plus incertain qu’il n’y paraît et le joueur se laisse le temps à la réflexion.