Sanction Atal : Nice ne fera pas appel

La sanction est tombée pour Youcef Atal. Considéré coupable d’avoir relayé un message de haine envers les juifs, le défenseur de Nice a écopé d’une suspension de sept matches, effective à partir du mardi 31 octobre à minuit.

Et selon L’Équipe, Atal ne rejouera plus en 2023 avec le Gym. Les Aiglons ont décidé de ne pas faire appel de la décision de la LFP. Et alors qu’il pouvait prétendre à jouer le 27 octobre prochain contre Clermont, Atal restera mis à l’écart jusqu’au début de sa suspension.