Jorge Mendes fait l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent

Plus de 20 perquisitions ont été réalisées mercredi par les agents de l’autorité fiscale et douanière du Portugal, rapporte The Guardian. Plusieurs clubs comme Braga ou le Vitória de Guimarães étaient visés, mais également les bureaux de l’agence de joueur Gestifute, créée par un certain Jorge Mendes, représentant de Cristiano Ronaldo notamment. L’ancien milieu de terrain du FC Barcelone Deco, qui travaille désormais comme agent de joueur, a également été visé par ces perquisitions.

« Les faits faisant l'objet de l'enquête sont susceptibles d'inclure des délits de fraude fiscale, de fraude à la sécurité sociale et de blanchiment d'argent », a déclaré le Département central d’investigation et d’action pénale. « On soupçonne l'existence d'affaires simulées, conclues entre des clubs de football et des tiers, qui avaient en vue la dissimulation de revenus du travail dépendant, soumis à déclaration et à retenue d'impôt. »