Le Sporting Braga prêt à relancer un indésirable du PSG

Après la lourde défaite en finale de la Coupe du Monde des Clubs, 3-0 face à Chelsea, la prestation du PSG a suscité de nombreuses réactions. Mais ce n’est pas le seul sujet qui fait parler cet été. Gabriel Moscardo est également au centre des discussions. De retour d’un prêt peu convaincant au Stade de Reims, où il n’a disputé que 6 matchs en Ligue 1 (10 toutes compétitions confondues), toujours en sortie de banc, le jeune milieu brésilien de 19 ans semble marginalisé dans l’effectif parisien cette saison.

Il est donc urgent de lui trouver un nouveau club pour lui permettre de continuer sa progression. Selon le journal portugais Record, Moscardo serait déjà en route pour le Sporting Braga, un club lié à Qatar Sports Investments, malgré l’intérêt de deux clubs rivaux de Séville. Le prêt serait prévu pour une saison, avec une option pour une année supplémentaire si les deux parties en sont satisfaites. Sous contrat jusqu’en 2028, le PSG soutient son intégration dans ce projet, validée techniquement par Carlos Vicens.

La concurrence andalouse

Par ailleurs, d’autres clubs espagnols avaient manifesté leur intérêt pour Moscardo. Le Real Betis, qui envisageait un transfert définitif, ainsi que le Séville FC, qui préférait un prêt, sont restés en lice dans ce dossier, témoignant de la valeur et du potentiel perçus du joueur. Finalement, c’est donc Braga qui semble s’imposer comme la meilleure option pour Moscardo cet été.

International brésilien dans les équipes jeunes, Gabriel Moscardo s’était fait remarquer dès ses débuts aux Corinthians, club brésilien où il a évolué avant de rejoindre le PSG pour une somme de 20 millions d’euros il y a un an. La saison dernière, lors de son prêt à Reims, il a marqué un but en 10 apparitions et espère désormais franchir un nouveau palier dans ce challenge portugais.