Espagne : les mots forts de Luis de la Fuente sur l’absence de Sergio Ramos

Pour sa première liste depuis sa prise de fonction à la tête de la sélection espagnole, Luis de la Fuente a déjà réservé quelques surprises. Seulement 11 joueurs présents au Qatar ont été convoqués pour lancer cette compagne de qualifications à l’Euro face à la Norvège (25 mars) à Malaga et contre l’Écosse (28 mars), à Glasgow. Face aux journalistes, le néo-sélectionneur a été questionné sur les absents et notamment sur celle de Sergio Ramos.

«Nous n’allons pas parler des joueurs qui ne sont pas là, mais je veux régler la question de Ramos, à qui je transmets toute ma reconnaissance et mon admiration. C’était une conversation privée, mais il y a un nouvel entraîneur, avec de nouvelles idées, qui s’engage avec des joueurs qui sont ce qu’ils sont. Et c’est tout : je veux transmettre la confiance aux joueurs qui sont sur la liste, a-t-il d’abord expliqué. Je n’ai jamais parlé d’une question d’âge. Celui qui a dit cela ne dit pas la vérité. Deuxièmement, c’est Sergio Ramos qui dit qu’il quitte l’équipe nationale à cause d’une lettre. Le critère qui prévaudra est le mien. Je n’ai pas besoin de parler de Sergio Ramos, je lui ai déjà parlé de ce que j’avais à lui dire. Je pense à l’avenir et c’est la Norvège, c’est la seule chose qui me préoccupe. Il ne s’agit pas d’ouvrir ou de fermer des portes. Si Ramos n’est pas sur la liste, c’est parce que j’ai plus confiance dans les 26 qui sont là.».

