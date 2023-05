Mauro Icardi s’est offert la voiture la plus chère du monde

La suite après cette publicité

Loin du Paris Saint-Germain cette saison, Mauro Icardi s’éclate en Turquie. L’Argentin a marqué 19 buts et délivré 7 passes décisives en 23 apparitions toutes compétitions confondues. Il a aussi fait parler de lui pour ses frasques et son histoire mouvementée avec Wanda Nara. Ce lundi, Fanatik évoque plutôt un nouveau coup de folie du joueur.

En effet, le média turc assure qu’il s’est offert une voiture luxueuse, une Rolls Royce Boat Tail. Il s’agit du véhicule le plus cher du monde. Fanatik précise qu’elle vaut entre 23 et 25 millions d’euros. Icardi l’a fait customisé selon ses goûts (sièges en cuir blanc, placage de noyer sur le tableau de bord, boutons nacrés, double réfrigérateur). Quand on aime, on ne compte pas !

