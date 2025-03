Belgique : Rudi Garcia ne nomme pas Courtois capitaine…

Rudi Garcia a pris une première décision forte pour ses débuts à la tête de la Belgique. Alors que les Diables rouges défieront l’Ukraine ce jeudi en quart de finale aller de la Ligue des Nations, à Murcie, l’ancien technicien du LOSC a affirmé que ce sera Romelu Lukaku qui portera le brassard de capitaine. Un choix qu’il a justifié en conférence de presse « parce qu’il a le plus grand nombre de sélections ». Ce sera la dixième fois que l’avant-centre mènera la Belgique sur le terrain, avant de céder le brassard à Kevin De Bruyne pour le match retour dimanche à Genk.

La suite après cette publicité

Rudi Garcia a toutefois précisé qu’il attendrait juin pour nommer le capitaine définitif, mois durant lequel débuteront les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Le néo-sélectionneur a également insisté sur l’importance des leaders au sein du groupe, citant notamment Thibaut Courtois, Youri Tielemans et Thomas Meunier. Selon lui, « le plus important pour un capitaine, c’est qu’il ait un impact positif sur le groupe ». À Lukaku et De Bruyne de prouver qu’ils ont les épaules nécessaires pour assumer ce statut. Premiers éléments de réponse ce soir, à 20h45.