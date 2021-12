Tunisie-Algérie : les compositions officielles

Qui des Fennecs ou des Aigles de Carthage soulèveront le trophée de la 10e édition de la Coupe arabe de la FIFA ? Dans moins d’une heure, la Tunisie et l’Algérie s’affrontent au stade Al Bayt (Al Khawr) pour le titre de meilleure équipe arabe de l’année 2021. Un derby du Maghreb qui devrait tenir toutes ses promesses, avec une belle ambiance attendue pour pousser les deux sélections. Au bout, un premier sacre pour les Verts tandis que les Blanc et Rouge visent une deuxième victoire dans cette compétition après 1963.

Concernant les compositions, le sélectionneur algérien Madjid Bougherra aligne son 4-2-3-1 habituel avec Raïs M'Bolhi dans les buts. Djamel Benlamri et Abdelkader Bedrane forment la charnière centrale avec Houcine Benayada et Ilyes Chetti sur les couloirs. Devant le double pivot Houssem Eddine Mrezigue-Sofiane Bendebka, Yacine Brahimi mènera le jeu derrière Baghdad Bounedjah alors que Tarik Meziani et Youcef Belaïli évouleront sur les couloirs. Du côté tunisien, Mondher Kebaier propose un 4-3-3 avec l'ancien Niçois Mouez Hassen dans les buts. La défense est composée de Mohamed Dräger, Montassar Talbi, Bilel Ifa et Amine Ben Hamida. Devant la sentinelle Ferjani Sassi, on retrouve Ghailene Chaalali et Hannibal Mejbri. Enfin, Youssef Msakni, Naïm Sliti et Seifeddine Jaziri forment le trio d'attaque.

Les compositions des deux équipes :

Tunisie : Hassen - Drager, Talbi, Ifa, Ben Hmida - Chaalali, Sassi, Mejbri - Sliti, Jaziri, Msakni

Algérie : M'Bolhi - Banayada, Bedrane, Benlamri, Chetti - Mrezigue, Bendebka - Meziani, Brahimi, Belaïli - Bounedjah