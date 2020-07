Oscar se dit prêt à jouer pour la sélection chinoise

Ancien grand espoir du football brésilien passé à Chelsea, Oscar (28 ans) s'amuse désormais en Chine du côté du Shanghai SIPG. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club chinois, le vainqueur de la Ligue Europa 2013 s'est exprimé à la chaîne étatique CGTN. Le natif d'Americana a notamment expliqué qu'il se voyait bien jouer avec la sélection de l'Empire du Milieu : «en Chine, tout le monde voit à quel point je joue bien, donc si l'équipe nationale chinoise a besoin d'un bon milieu, je pense que je peux aider s'ils changent.»

Ces trois derniers mots ne sont pas anodins, car les règles de la FIFA sont strictes en ce qui concerne les naturalisations de joueurs. Déjà, Oscar est arrivé en janvier 2017 en Chine et il faudra donc attendre janvier 2022 pour qu'une naturalisation soit considérée valide par la FIFA. De plus, le problème vient surtout des 48 capes d'Oscar (12 buts) avec le Brésil. Le joueur qui a pris part à la Coupe des Confédérations 2013, la Coupe du Monde 2014, la Copa América 2015 et la Copa América 2016 ne peut pas revêtir le maillot d'une autre sélection. Sauf si comme l'espère Oscar la FIFA change les règles.