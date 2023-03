Raphaël Varane n’exclut pas un retour à Lens

La suite après cette publicité

À 29 ans, Raphaël Varane a déjà mis un terme à sa carrière internationale. Mais l’ancien défenseur des Bleus n’a pas encore décidé de raccrocher les crampons tout court. Mais une chose est sûre : il terminera son parcours professionnel à Manchester… ou au RC Lens, son club formateur.

« Je finirai ma carrière soit à Madrid, soit à Manchester, soit à Lens. C’est sûr que je ne ferai pas d’autre club. Mais Madrid, ça me paraît compliqué, on n’y revient pas en général. Le plus probable aujourd’hui c’est que je finisse Manchester ou Lens », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à GQ.

À lire

MU : Marcus Rashford attend une grosse offre