LOSC-PSG : les compositions officielles

À neuf jours de recevoir le Real Madrid pour le match aller de son huitième de finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain se déplace au Stade Pierre-Mauroy chez l'équipe qui l'a détrôné de son titre de champion de Ligue 1 l'an passé, le LOSC, dans le cadre de la 23ème journée de championnat. Abdou Diallo et Idrissa Gana Gueye étant à la CAN avec le Sénégal, alors que Neymar (reprise), Ramos, Herrera, Wijnaldum, et Icardi (blessés) sont forfaits, Mauricio Pochettino aligne ce qui ressemble le plus à son équipe type.

Seulement amputé de Yilmaz et Lihadji (blessés), le LOSC se présente avec son habituel 4-4-2 à plat et avec un personnage bien connu du paysage footballistique français, et notamment du PSG : Hatem Ben Arfa.

Les compositions d'équipes :

LOSC : Grbić - Çelik, Fonte, Botman, Gudmundsson - Weah, André, Onana, J. Bamba - J. David, Ben Arfa.

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Danilo P., Paredes, Verratti - Messi, Mbappé, Di María.

