Vidéo : quand Michael Olise se ramène à l’entraînement avec une enceinte

Son intégration au Bayern Munich se déroule sans encombres. Arrivé l’été dernier en provenance de Crystal Palace et dans la peau d’un jeune joueur déjà star après avoir montré une énorme personnalité en Premier League, Michael Olise avait tout pour réussir en Allemagne. Auteur de 13 buts et 11 passes décisives en 39 matches, l’ailier droit réussit une première saison plus que convaincante en Bavière et est pleinement intégré dans le vestiaire.

La suite après cette publicité

Apprécié pour ses qualités tant footballistiques qu’humaines, le joueur de 23 ans, discret, n’hésite pourtant pas à propager sa bonne humeur. Ce fut le cas lors de l’entraînement collectif de ce vendredi durant lequel le gaucher s’est ramené avec une enceinte qui diffusait le dernier album du rappeur américain Playboi Carti. N’ayant pas sorti d’albums depuis 2020, le projet de l’artiste était particulièrement attendu par ses fans comme Michael Olise qui a même voulu l’écouter à l’entraînement.