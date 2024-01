OM : Jorge Sampaoli dévoile les raisons de son départ

Il y a deux ans, l’OM de Jorge Sampaoli (63 ans) imprimait son rythme sur le podium de la Ligue 1, derrière un PSG intouchable. L’entraîneur argentin avait terminé deuxième du championnat, en décrochant une place pour la Ligue des champions, l’objectif de l’OM en début de saison. Mais volte-face le 1er juillet, un an et demi après son arrivée en Provence, Jorge Sampaoli démissionne et laisse l’OM sans entraîneur. Peu bavard, celui qui est sans club depuis son septembre et son passage à Flamengo, s’est exprimé sur son départ de l’OM dans les colonnes de l’Équipe : « Pour moi, le projet d’après devait être beaucoup plus ambitieux. Je voulais que Marseille gagne le Championnat. (…) Je ne voulais pas retrouver le banc pour être à nouveau le vice-champion du PSG, mon niveau de motivation n’est pas celui-là. Jouer pour être deuxième, cela me frustre, et c’est peut-être inaccessible, mais je voulais viser plus haut. Je veux gagner une Coupe d’Europe, gagner des titres. »

La suite après cette publicité

Le coach argentin, qui a disputé 66 rencontres avec l’OM (36v 16n 14d), a pris sa décision à l’intersaison : « L’OM a changé de directeur sportif (Javier Ribalta est arrivé en juin 2022), et là j’ai compris que ce serait très difficile, que ce n’était plus le même projet. Et comme j’avais beaucoup d’affection et de reconnaissance pour le club, le président, le propriétaire aussi, j’ai préféré partir. Je me connais, je suis un obsessionnel et j’aurais été davantage frustré qu’heureux. » L’avenir lui a donné raison puisque, depuis son départ, l’OM n’est pas parvenu à se qualifier de nouveau en Ligue des champions.