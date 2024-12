FIFA-The Best 2024 : le vote de Didier Deschamps dévoilé

Après avoir vu le Ballon d’Or lui filer entre les mains, Vinicius Junior a cette fois bel et bien remporté le trophée FIFA-The Best, couronnant le meilleur joueur de l’année 2024. Le Brésilien devance Rodri et Jude Bellingham. Kylian Mbappé est, quant à lui, neuvième.

Et on sait désormais qui a donné ses voix au capitaine des Bleus. Et si le capitaine du Congo, Chancel Mbemba, l’a placé en première position, la FIFA nous apprend que Didier Deschamps n’a pas mis son leader en numéro 1. Le sélectionneur des Bleus a logiquement voté pour Vinicius Jr. Mbappé arrive en deuxième, Rodri en troisième.