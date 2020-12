Le PSG ne voulait pas se faire doubler pour Mauricio Pochettino

Hier, Bild a lâché une bombe. Le média allemand a annoncé que Thomas Tuchel s'était fait limoger du Paris Saint-Germain. Une information confirmée dans la foulée par la presse allemande et française. Rapidement, RMC révélait que les pensionnaires du Parc des Princes avaient déjà trouvé son successeur, à savoir Mauricio Pochettino.

Comme expliqué hier sur notre site, ce choix est celui de Nasser Al-Khelaïfi, alors que Leonardo préférait des techniciens comme Massimiliano Allegri et Thiago Motta. Mais Doha a décidé de trancher et a suivi l'idée du président du club. Ce vendredi, L'Equipe révèle que le PSG, qui était en rupture avec Tuchel, a aussi pris cette décision rapidement car le club avait peur de se faire doubler pour Mauricio Pochettino, libre depuis un peu plus d'un an. Ils ont donc limogé Tuchel pour lui offrir le poste et éviter qu'il ne signe ailleurs.