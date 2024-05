Atlético : Antoine Griezmann vers une prolongation de contrat ?

Renversant cette saison sous les couleurs de l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann (33 ans) se destine à poursuivre encore des années avec les Colchoneros. Sous contrat jusqu’en 2026, le Français est en discussion pour une prolongation de contrat selon AS. Nul doute pour le quotidien madrilène que les négociations se portent bien. Le numéro 7 de l’équipe n’est pas celui qui gagne le plus dans l’équipe. Avec 7 millions d’euros nets par saison, il est assez loin des salaires de Jan Oblak et d’Álvaro Morata.

Avec 385 matchs disputés avec l’Atlético (14e place des joueurs ayant le plus d’apparitions avec les Colchoneros), le Français est une légende du club madrilène. Il ne lui manque que le trophée de la Liga pour figurer en haut de la liste des légendes du club.