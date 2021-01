PSG : les cinq joueurs qui peuvent partir cet hiver

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain est en passe d'entrer dans une nouvelle ère. Fini Thomas Tuchel, place à Mauricio Pochettino. Et qui dit nouvel entraîneur dit souvent arrivée de nouveaux visages dans l'effectif. Pour l'instant, les plans du coach tacticien restent assez flous, et on devrait logiquement en savoir un peu plus dans les prochains jours. Mais les noms de deux de ses anciens tauliers, Dele Alli et Christian Eriksen, reviennent régulièrement sur la table.

Mais pour recruter, il faudra vendre, ne serait-ce que pour remettre les comptes du club dans le vert, alors que la crise liée au covid fait mal à tout le monde aux quatre coins de l'Europe. L'Equipe évoque un montant de 40 millions d'euros à récolter et plusieurs joueurs qui pourraient servir à renflouer les caisses : Julian Draxler, Leandro Paredes, Idrissa Gueye, puis deux éléments dont le club accepterait de se séparer en cas d'offre satisfaisante, à savoir Ander Herrera et Thilo Kehrer.

Le dégraissage s'annonce compliqué

Seul souci : personne ne veut des indésirables du PSG. Premièrement, parce que la situation financière est compliquée pour beaucoup, mais aussi parce que les joueurs ne souhaitent pas forcément partir. C'est le cas de Julian Draxler, dont le contrat expire en juin. S'il est poussé vers la sortie depuis quelque temps déjà, il sait qu'il aura plus de liberté pour choisir son futur club une fois libre de tout contrat, en plus de pouvoir négocier une prime à la signature intéressante.

Quant à Gueye, il n'a tout simplement aucune proposition sur la table. Pour Paredes, ce n'est pas la folie et seul l'Inter semble vraiment intéressé, avec ce fantasme de l'échange avec Eriksen qui revient sans cesse dans les gazettes italiennes. Et rien ne dit que l'ancien de Boca soit prêt à faire ses valises en milieu de saison, alors qu'un nouveau coach va arriver et potentiellement rebattre les cartes... Autant dire que ça s'annonce plutôt compliqué pour l'instant, d'autant plus que les décideurs parisiens ont de nombreux autres dossiers chauds à gérer, à commencer par les prolongations des deux stars Kylian Mbappé et Neymar. Pas de doutes, le mois de janvier de Leonardo et de ses équipes va être pour le moins chargé...