CdM 2022, Angleterre : Gareth Southgate laisse planer le doute pour Raheem Sterling

Victime d'un cambriolage à son domicile et incertain pour le choc des quarts de finale face à l'équipe de France, Raheem Sterling (28 ans) a, depuis, retrouvé la sélection des Three Lions. Interrogé à son sujet ce vendredi, Gareth Southgate a malgré tout laissé planer le doute quant à la présence de son buteur face aux champions du monde en titre.

«Nous devrons évaluer cela. Il a raté beaucoup d'entraînements et a effectué deux longs vols. Ce n'est pas une bonne préparation pour un match de ce niveau, mais voyons comment il va. Il a ressenti le besoin de soutenir sa famille et d'être là pour eux - et c'est une décision simple pour moi: je dois soutenir le joueur (...) Bien sûr, je veux les meilleurs joueurs disponibles et je veux gagner des matchs, mais en tant que manager, vous devez reconnaître qu'il y a certains moments dans la vie des gens qui sont plus importants», a ainsi déclaré la sélectionneur anglais auprès de la chaîne britannique ITV.

