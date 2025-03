Mondial 2026 : on connaît le premier pays qualifié

À 15 mois du début de la prochaine Coupe du Monde (11 juin - 19 juillet 2026, au Mexique, Canada et États-Unis), le premier qualifié est connu. Il s’agit du Japon, vainqueur de Bahreïn ce jeudi (2-0) grâce à des buts de Kamada et Kubo, et désormais assuré de terminer parmi les deux premiers de son groupe (le Japon est premier avec 13 points d’avance sur l’Arabie saoudite, 3e).

Grâce à ce succès, les Nippons disputeront donc bien une huitième phase finale de Mondial, après 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022. Ils avaient atteint les 1/8es de finale à quatre reprises, et notamment lors des deux dernières éditions. 47 autres qualifiés sont encore attendus pour cette première Coupe du Monde à 48 nations.