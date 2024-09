Ligue 2 : la LFP et beIN SPORTS actent un réaménagement de la programmation

C’est une (toute) petite victoire pour les représentants de l’Association Nationale des Supporters. Cramponnés à leur désir de voir la Ligue 2 être programmée le week-end, les supporters n’ont pas totalement obtenu gain de cause, mais c’est un début. Ce jeudi, une nouvelle réunion de travail était en effet programmée entre la LFP, les clubs de L2, le diffuseur beIN Sports et donc l’ANS. Une réunion qui a débouché sur plusieurs aménagements dans la programmation du championnat, à compter de la 8e journée. Désormais, un des matches du Multiplex du vendredi soir sera programmé le samedi à 20h00.

Son coup d’envoi sera avancé de 14h30 à 14h00 afin de faciliter l’enchaînement des autres rencontres de Ligue 1 et Ligue 2 diffusées par la chaîne qatarie. L’annonce de la programmation des journées aura lieu au moins six semaines avant la date des matches, au lieu de quatre actuellement. Une façon de permettre aux supporters de s’organiser en amont. Suffisant pour répondre aux attentes des consommateurs ? Probablement pas. Selon les autorités, de nouvelles actions de contestation contre DAZN et beIN Sports devraient avoir lieu ce week-end.

Le communiqué complet de la LFP :

Une deuxième réunion de travail était programmée aujourd’hui, entre la Ligue de Football Professionnel, les clubs de Ligue 2 BKT, beIN SPORTS et les représentants de l’Association Nationale des Supporters. À l’issue de cette réunion, la LFP et beIN SPORTS ont décidé d’effectuer plusieurs aménagements dans la programmation de la Ligue 2 BKT à compter de la 8e journée.

À chaque journée de championnat, un des matchs du Multiplex du vendredi soir sera programmé le samedi à 20h00.

Le coup d’envoi du match du samedi sera avancé de 14h30 à 14h00 afin de proposer un samedi après-midi dédié au football français sur beIN SPORTS 1 grâce à l’enchaînement suivant :

Un match de Ligue 2 BKT à 14h00

Un match de Ligue 1 McDonald’s à 17h00

Un deuxième match de Ligue 2 BKT à 20h00

Afin de permettre aux supporters de mieux préparer les rencontres ainsi que leurs éventuels déplacements, l’annonce de la programmation des journées aura lieu en général au moins six semaines avant la date du match, au lieu de quatre semaines actuellement.

Enfin, en raison des périodes internationales ou des journées programmées en semaine, la programmation prévoit qu’aucun match ne sera programmé le lundi lors de huit journées sur les 32 journées en week-end. Ces huit matchs seront reprogrammés le samedi à 14h00 ou à 20h00. En conséquence, trois matchs seront diffusés le samedi lors de ces huit journées.