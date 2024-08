LdC : Christian Karembeu valide le nouveau format

Ce jeudi à Monaco s’est déroulé le tirage au sort de la phase de championnat de la Ligue des champions 2024-2025. Un nouveau format qui va permettre à 36 équipes d’avoir deux équipes de chaque chapeau. À l’issue des huit journées de cette phase, les huit premières équipes seront directement qualifiées pour les huitièmes de finale. Les équipes classées de la neuvième à la 24e place iront en barrages. Enfin, de la 25e à la 36e place, ces écuries européennes seront éliminées de toute compétition européenne. Un nouveau format, une nouvelle idée totalement approuvée par Christian Karembeu.

« Magnifique. L’UEFA n’aurait pas pu créer un meilleur format. C’est une révolution historique, tout va changer et ce sera bien de la découvrir jour après jour. Le meilleur aspect de la révolution ? Les équipes n’auront plus la certitude de se qualifier. À vrai dire, il était facile pour les grandes équipes de se qualifier en gérant les journées. Maintenant, même le Real Madrid ne sait pas qu’ils seront certainement en huitièmes de finale. Pour les supporters, c’est plus excitant », a déclaré l’ancien joueur du Real Madrid, dans une interview à la Gazzetta dello Sport.