CdM 2022, Brésil-Corée du Sud : le but exceptionnel de Seung-Ho Paik

Une chose est sûre : la Corée du Sud ne remportera pas la Coupe du Monde. Après avoir réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale, les joueurs de Paulo Bento se sont fait démolir par le Brésil.

Les Auriverdes menaient d’ailleurs 4-0 à la mi-temps. Un score synonyme de déculottée pour les Sud-Coréens. Mais ces derniers ont quand même su sauver leur honneur grâce à un but de toute beauté inscrit par Seung-Ho Paik. Sans doute le plus beau but du match.