EdF : Didier Deschamps justifie le retour de Jonathan Clauss

Le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi en début d’après-midi la liste des 23 joueurs convoqués pour les deux prochaines échéances, face aux Pays-Bas en éliminatoires de l’Euro 2024 (13.10) en Allemagne avant d’affronter l’Ecosse en match amical quatre jours plus tard (17.10). Le latéral droit de l’Olympique de Marseille Jonathan Clauss fait notamment son retour en Bleu, un an après sa non-sélection pour le Mondial qatari.

Présent en conférence de presse après l’annonce de son groupe, le technicien tricolore a tenu à justifier le retour de l’ancien Lensois à Clairefontaine. «Il y a une question de concurrence par rapport à ce qu’il réalise à ce poste, où il n’avait pas joué la saison dernière et où il joue plus régulièrement, avec ses propres qualités en tant que latéral droit», avant d’ironiser sur son rôle dans le vestiaire tricolore : «il va revenir juste comme ça, pour redécouvrir le château et parler avec moi, c’est le plus important (rires)».