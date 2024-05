Reims : aucun contact avec Luka Elsner

Pour sa première saison dans l’élite avec le HAC, Luka Elsner aura réussi la mission de maintenir le club. Un travail d’ailleurs récompensé par une nomination pour le titre de meilleur entraîneur de Ligue 1, finalement remis à Eric Roy.

La suite après cette publicité

Ces dernières semaines, il se murmurait même que le Stade de Reims avait tenté d’approcher le technicien slovène pour remplacer Will Still, renvoyé avec effet immédiat au début du mois. Une information que nous sommes néanmoins en mesure de démentir. À date, il n’y a eu aucun contact entre la direction rémoise et le technicien normand.