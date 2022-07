Mercato : le Real Madrid et le PSG à la guerre pour deux nouveaux joueurs

La suite après cette publicité

Cela n'a échappé à personne, la relation entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain est particulièrement tendue. S'il y a eu plusieurs épisodes qui n'ont pas forcément plu d'un côté comme de l'autre ces dernières années, comme l'intérêt merengue pour Pochettino ou cette fafaire de Super League dont Florentino Pérez est le principal instigateur, c'est logiquement le feuilleton Mbappé qui a tout fait exploser...

Un temps cordiaux, les rapports sont donc très conflictifs en ce moment, plus qu'avec le Barça, qui semblait pourtant être le principal "ennemi" parisien en Espagne, suite à bon nombre d'affaires là aussi. Et voilà que Madrilènes et Parisiens, après le dossier Tchouaméni qui a cette fois tourné en faveur des Espagnols, sont à la guerre sur un nouveau cas...

Gâcher les plans du Real Madrid

Comme l'explique Defensa Central, le club de la capitale espagnole vise la pépite Gonzalo Sosa, repété par le spécialiste en recrutement de jeunes Juni Calafat, en Argentine. Le joueur du Racing Avellaneda, qui n'a que 17 ans, plaît énormément aux décideurs madrilènes, et il est considéré comme l'un des futurs grands talents du pays, mais aussi du continent sudaméricain.

Et bien selon le média espagnol, le PSG est aussi entré dans la course pour le milieu offensif argentin. Et ce n'est pas tout, puisque les Parisiens veulent aussi devancer le Real Madrid pour Endrick, le jeune Brésilien qu'on ne présente plus, et pour qui les Merengues sont en pole position. Une stratégie volontaire de mener la guerre aux Madrilènes selon le média espagnol, qui va donc continuer sur des années et des années...