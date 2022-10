OL - LOSC : les notes du match

Pour clôturer la 13ème journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais recevait Lille au Groupama Stadium. Respectivement 9ème et 7ème du championnat français avant le coup d'envoi, les deux équipes avaient à cœur de faire un résultat pour se rapprocher des places européennes, alors que les deux formations restaient des dynamiques positives (trois victoires d'affilée pour le LOSC et une petite pour les joueurs de Laurent blanc). Malgré la belle ambiance, les Lillois se montraient les plus dangereux en première période. Sur un corner frappé par Rémy Cabella, Jonathan David se retrouvait seul au second poteau et pouvait armer une reprise de volée, presque à bout portant, qui passait à côté du but d'Anthony Lopes (9e). Seulement quelques minutes plus tard, Timothy Weah envoyait un frappe flottante qui retombait juste derrière le but du gardien lyonnais (12e).

Peu après, Thiago Mendes, dans la surface adverse, enclenchait une lourde frappe, détournée par le bras d'André Gomes. Après vérification, l'arbitre, M. Jérôme Brisard, ne donnait finalement pas de penalty pour les Rhodaniens. En difficulté, les Lyonnais continuaient alors de subir et Jonathan David, lancé par deux fois par Rémy Cabella, trouvait dans un premier temps Anthony Lopes sur une frappe excentré après une belle percée dans la surface lyonnaise (22e) puis envoyait un lob presque parfaitement dosé sur la barre transversale des Olympiens dans la foulée d'une belle contre-attaque lilloise (31e). Juste avant la pause, un dernier frisson parcourait le stade basé à Lyon quand Timothy Weah s'engouffrait dans la surface et tentait de remiser de la tête vers Jonathan David présent seul dans l'axe mais Anthony Lopes, encore lui, détournait de la main pour éloigner le ballon du buteur canadien (43e).

Lopes taille patron

En deuxième période, après un premier quart d'heure plus calme, les Lillois repartaient à l'assaut du but adverse. Dans la surface, Angel Gomes plaçait une superbe frappe enroulée mais Anthony Lopes, intraitable, arrivait à détourner le cuir du bout des gants en corner de manière assez spectaculaire. Quelle parade de la part du portier portugais ! Malgré cette très belle occasion d'ouvrir le score, les Dogues se montraient moins dangereux dans ce second acte par rapport au premier. Jonathan David arrivait quand même à faire des différences et notamment devancer Nicolás Tagliafico dans la surface lyonnaise pour frapper dans la foulée, mais Anthony Lopes effectuait encore une fois la parade pour sauver les siens (71e). Alors que les Rhodaniens ne semblaient pas en mesure d'inverser la tendance, Alexandre Lacazette surgissait pour ouvrir le score contre le cours du jeu. L'impression que les Lillois avaient laissé passer leur chance après toutes ces occasions nettes.

En effet, alors que Jonathan David avait raté un nouveau face à face, les Lyonnais pouvaient jouer rapidement en transition. Nicolás Tagliafico était alors trouvé sur la gauche et son centre trouvait le capitaine des Olympiens, seul dans l'axe, qui pouvait conclure sans difficulté dans le but vide (74e, 1-0). Cette réalisation calmait un peu les ardeurs des joueurs de Paulo Fonseca même si Rémy Cabella essayait d'inverser la tendance. Le mur Anthony Lopes, imprenable ce dimanche, se chargeait de capter le ballon face à des attaquants lillois dépités et lassés de buter sur le gardien adverse, comme depuis le début de la rencontre. En toute fin de rencontre, Adam Ounas tentait une frappe. Alors que sa tentative était contrée par un défenseur, la trajectoire du cuir n'était vraiment pas loin de tromper Anthony Lopes (90e+2). Grâce à cette victoire, l'Olympique Lyonnais grappille une petite place au classement (8ème) et se retrouve juste derrière son adversaire du soir, toujours à la 7ème place malgré la défaite.

L'homme du match : Anthony Lopes (8)

Content de voir une belle tentative de Timothy Weah frôler son cadre en début de rencontre (11e), puis mis à contribution par un ballon vicieux de Jonathan David (21e) et sauvé par sa transversale (30e), le portier portugais pouvait s'estimer heureux de ne pas avoir encaissé de but à l'issue du premier acte. Brillant pour s'opposer à Angel Gomes (60e) et fermant une nouvelle fois la porte à Jonathan David (71e), il est l'un des artisans majeurs de la victoire des Gones.

Olympique Lyonnais

Lopes (8) : notre homme du match, voir ci-dessus.

Gusto (6) : assez peu mis en avant au cours du premier acte, bien cadré par Ismaily, le jeune latéral français a tout de même touché beaucoup de ballons, ne parvenant cependant pas à les transformer en potentiels dangers. S'il n'a ce soir pas eu l'apport offensif qu'on lui connaît, il a cependant été intéressant dans le domaine défensif, caractéristique dans laquelle il semble avoir progressé depuis l'arrivée de Laurent Blanc sur le banc lyonnais.

Lukeba (6,5) : toujours aussi serein, le jeune défenseur formé au club se démarque déjà, à seulement 19 ans, par ses interventions chirurgicales et son sens de l'anticipation, excepté sur un tacle trop engagé lui ayant valu un carton jaune en seconde période. Compensant à la perfection les prises d'espace de Nicolas Tagliafico, Castello Lukeba s'est révélé intraitable devant les joueurs offensifs du LOSC.

Boateng (5) : obligé de combler son manque de vitesse par ses capacités d'anticipation, l'ancien défenseur du Bayern Munich a joué de son expérience pour ne jamais être réellement pris dans son dos. Allant souvent chasser assez haut les offensifs lillois, il aura cependant eu quelques lacunes dans son jeu de passe, lui qui en a raté plusieurs.

Da Silva (5,5) : titularisé suite à la suspension de Sinaly Diomandé, l'ancien joueur du SM Caen n'a finalement disputé que les 45 premières minutes de la rencontre, plutôt intéressantes malgré un avertissement reçu en fin de première période. Remplacé par Johann Lepenant (6) , qui est venu s'incorporer dans le milieu lyonnais. Averti quelques minutes après son entrée en jeu (50e), l'ancien Caennais a apporté beaucoup de présence au milieu de terrain de son équipe, bien plus à son avantage en seconde période. Un choix tactique payant de son coach.

Tagliafico (6,5) : l'un des joueurs lyonnais les plus incisifs... et décisifs. Une nouvelle fois impliqué sur une réalisation lyonnaise (74e), l'international argentin est certainement le joueur à qui l'arrivée de Laurent Blanc a le plus bénéficié. Joueur d'expérience, il est certainement l'un des meilleurs éléments de son équipe, lui qui apporte intensité positive et courses incessantes.

Mendes (6,5) : dans un rôle retrouvé de milieu de terrain, l'ancien Lillois a réalisé une prestation de bonne facture. Malgré une balle en retrait très mal assurée (30e), il s'est montré solide dans le secteur défensif, procédant à de nombreuses et importantes récupérations de balle dans les pieds des milieux lillois.

Caqueret (5,5) : couvrant une large zone de l'aire de jeu, Maxence Caqueret s'est également distingué par sa capacité à aérer le jeu de son équipe par la justesse de son jeu long (5 sur 7 réussies). Infatigable, il a permis à l'entrejeu de Lyon de voir le jour en seconde période, lui qui avait pourtant été étouffé au cours du premier acte. Remplacé par Romain Faivre (72e) .

Aouar (6) : frustré des trop nombreuses pertes de balle de ses coéquipiers au cours du premier acte, le meneur de jeu lyonnais a néanmoins délivré une copie plutôt encourageante. Dans un duel du milieu de terrain très disputé, le numéro 8 de l'OL s'est attelé à essayer de porter le ballon vers l'avant, aidé par sa qualité technique. Remplacé par Jeff Reine-Adélaide (67e) , auteur d'une sublime avant-dernière passe sur l'ouverture du score lyonnais (74e).

Lacazette (7) : toujours aussi généreux dans la multiplication des efforts et les dézonages, le capitaine rhodanien, buteur salvateur la semaine passée, a récidivé sur la pelouse du Groupama Stadium. À la conclusion d'une belle action collective, Alexandre Lacazette s'est offert le huitième but de sa saison (74e). Remplacé par Rayan Cherki (87e) qui a, encore une fois, eu du déchet dans ses prises de décision, aussi rares soient elles.

Dembélé (5,5) : très peu touché durant les 45 premières minutes de la rencontre, l'attaquant français a pâti de la domination lilloise sur la période. Mais, comme à son habitude, il s'est battu sur les rares opportunités qu'il a eu à négocier, trop souvent sans succès. Après un début de seconde période durant lequel il aura profité de l'embellie lyonnaise, il a cependant été remplacé par Karl Toko-Ekambi (67e). Le Camerounais aurait pu définitivement soulager les siens s'il était parvenu à ajuster son petit piqué dans le temps additionnel de la rencontre.

LOSC Lille