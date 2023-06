PSG : Doha a choisi Julian Nagelsmann !

La suite après cette publicité

Christophe Galtier a dirigé son dernier match en tant qu’entraîneur du PSG samedi soir, face à Clermont. La fin d’une aventure qui a duré un an, et qui aura été plus que mitigée, malgré ce titre de champion de France. Le tacticien français a ainsi été très critiqué, notamment à cause du contenu assez moyen produit par son équipe pendant les matchs, dépendant surtout de la réussite individuelle de ses stars.

Désormais, il va falloir trouver un nouveau coach, et logiquement, la direction parisienne ne voudra pas se louper. De nombreux noms sont sortis dans la presse ces dernières semaines, et restent tous plus ou moins d’actualité ; de Luis Enrique à José Mourinho en passant par Thiago Motta. Mais ce n’est pas tout, puisque Luis Campos explore aussi d’autres pistes.

Des discussions sont prévues

Selon nos informations, Julian Nagelsmann est une option plus que crédible et sérieuse pour le banc de touche du Parc des Princes. L’entraîneur allemand a pris la porte du côté de Munich à la fin du mois de mars, et est donc libre comme l’air, dans l’attente d’un nouveau challenge. Nous sommes en mesure de vous confirmer que des discussions ont déjà eu lieu entre Doha et Nagelsmann et que d’autres doivent se tenir prochainement. D’après nos indiscrétions, le Qatar verrait d’un bon œil la venue de Thierry Henry dans le staff de l’entraîneur allemand.

Il y sera logiquement question du poste d’entraîneur du champion de France. Entraîneur jeune et avec des idées particulièrement portées vers l’attaque, Nagelsmann est donc considéré comme un candidat très intéressant par l’état-major parisien, qui cherche à faire une petite révolution dans son effectif cet été. Qui de mieux qu’un entraîneur comme l’Allemand pour mener à bien ce grand ménage ? Affaire à suivre…