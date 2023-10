Rennes-PSG : Achraf Hakimi balaye violemment toute polémique

Alors que le Paris Saint-Germain a battu le Stade Rennais en Ligue 1 ce dimanche, un but a particulièrement retenu l’attention. En effet, la réalisation d’Achraf Hakimi de la tête, qui a permis aux Parisiens de doubler la mise, a nécessité l’intervention de la VAR pour une potentielle main du Marocain au début de l’action, mais le but est finalement validé. Mais les Rennais ont eu du mal à encaisser le coup

«Quelle main ? Je ne sais pas de quelle action tu me parles. Je pense que tu n’as pas bien regardé le but, c’est avec la tête. Je ne sais pas, j’ai pas revu l’action en tout cas», a précisé l’international marocain au sujet de son but inscrit de la tête, au micro de Prime Vidéo. En tout cas, nul doute que cette réalisation n’a pas fini de faire couler de l’encre dans les prochaines heures.