EdF Espoirs : Rayan Cherki trouve Thierry Henry bizarre

L’équipe de France Espoirs a montré un joli visage en s’imposant face au Danemark jeudi dernier (4-1). Pour la première de Thierry Henry, les Bleuets ont déroulé avec notamment un bon Rayan Cherki, buteur. De bonne augure avant d’affronter la Slovénie lundi soir. Interrogé à propos de son nouveau sélectionneur, le meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais s’est exprimé au sujet de la personnalité atypique de l’ancienne gloire des Gunners.

«Si je suis étonné par la personnalité d’Henry ? Non, parce que je sais que la mienne est déjà bizarre. Si je dis qu’il est bizarre ? Ça reste entre nous… (rires)», a déclaré Rayan Cherki, amusé. «Il a pas tord, faut toujours sortir du lot», a répondu Thierry Henry, invité sur Téléfoot. Les deux hommes semblent déjà bien s’entendre, sur et en dehors des pelouses. De quoi permettre au joueur de l’OL d’enfin exploser au plus haut niveau.