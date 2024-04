Ligue des Champions : Vinicius Junior a encore tout cassé

Il y a quelques jours, la presse espagnole expliquait que Vinicius Junior était particulièrement fatigué dernièrement. Une situation qui inquièterait même assez sérieusement les dirigeants et le staff du Real Madrid, avec les grands rendez-vous européens en approche… Et bien si le Brésilien est à ce niveau en étant diminué sur le plan physique, qu’est-ce que ça serait s’il était à 100% se diront beaucoup…

Ce soir, sur la pelouse du Bayern, il a encore été excellent, écopant d’un 7,5/10 dans nos notes du match. Pourtant, c’était un match difficile à appréhender pour lui, comme pour le reste des attaquants madrilènes, tant le Bayern avait démarré fort. Mais sur la première situation intéressante, il a frappé fort, avec un superbe appel contre-appel pour détruire Kim, puis battre Neuer. Il a fait vivre l’enfer au Coréen, jusqu’à transformer le pénalty de l’égalisation en fin de match, provoqué par Rodrygo. En plus de ça, il s’est aussi beaucoup donné dans les labeurs défensifs, ce qui a bien soulagé ses milieux de terrain.

Des statistiques époustouflantes

Statistiquement, c’est monstrueux. Avec ce doublé, l’ancien de Flamengo est devenu le joueur le plus décisif de la Ligue des Champions depuis la saison 2021/2022, avec 16 buts et 15 passes décisives. Il a déjà dépassé la barre de 20 buts cette saison, et a frappé dans tous les gros matchs. « Toni rend les choses facile, il m’a offert le but. Je suis très content, je suis heureux d’avoir marqué deux buts. Nous ne voulons jamais perdre dans cette compétition, nous sommes là pour faire de grandes choses », a confié l’attaquant après le match.

Aligné dans une position un peu plus axiale dans ces gros matchs de deuxième partie de saison, il confirme, s’il y avait encore besoin, son rôle de héros et idole des foules. « Vinicius fait ce que faisait Cristiano Ronaldo », résume Marca. « Avec un Bellingham éteint, c’est le Brésilien qui porte le Real Madrid en Coupe d’Europe », rajoute le journal. « Il n’y a pas d’enfer pour Vinicius », explique pour sa part AS, en référence à l’ambiance de l’Allianz Arena. « Vinicius Junior, c’est un diable », s’emporte même le quotidien. Avec un Vini à ce niveau, dans un Bernabéu des grands soirs, le Real Madrid peut préparer le retour avec optimisme.