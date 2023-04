Coppa : La Chaîne L’Equipe remporte les droits de diffusion de la compétition

L’assemblée des clubs de la Lega Serie A s’est réuni ce lundi après-midi, dans les alentours de 14h00. Au programme, plusieurs sujets ont été débattus pour l’évolution du football italien, notamment dans le championnat. Le point numéro 7 de la réunion du jour mentionne les droits TV en France pour la diffusion de la Coupe et Supercoupe d’Italie 2023-2024, ainsi que les demi-finales et la finale : «Droits TV étrangers : attribution de droits audiovisuels Coppa Italia et Supercoupe 2022-2023 et 2023-2024 sur le territoire français»

Pour rappel, la Coupe d’Italie et la Supercoupe n’ont pas été diffusées en France cette saison, sur aucune chaîne ou plate-forme en ligne. Un souvenir désormais révolue puisque les principaux protagonistes du football italien sont tombés d’accord concernant ce point, à l’heure où le Calcio brille sur la scène européenne. La Lega avait reçu «plusieurs offres pour la diffusion en France», qu’elle a étudié aujourd’hui et a décidé de donner les droits de diffusion à La Chaîne L’Equipe. Elle diffusera également les demi-finales et finale de cette saison.

