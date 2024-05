PSG : Daniel Riolo fracasse Luis Enrique

Depuis quelques semaines, Luis Enrique fait l’unanimité chez les supporters et dans les médias. Or, il suffit d’un match, ou d’une double confrontation, pour voir l’opinion changer sur l’entraîneur parisien. Daniel Riolo n’est pas un grand fan de Luis Enrique et l’a souvent critiqué. Mais ces dernières semaines, l’Espagnol avait le vent en poupe même chez le consultant RMC. Hier, après la défaite du PSG, Daniel Riolo s’est cependant fait un plaisir de critiquer les choix du technicien asturien. Il a d’abord critiqué la composition de départ, identique à celle lors du succès convaincant contre le Barça lors du match retour à Barcelone. « C’est l’équipe que beaucoup voulaient au coup d’envoi. Je ne serai jamais d’accord avec cette idée-là parce que je pense que c’est mieux avec un avant-centre et Mbappé à sa vraie place », a d’abord constaté l’éditorialiste, avant de s’en prendre à ses changements.

La suite après cette publicité

« Donc Gonçalo Ramos était sur le banc, avec l’idée qu’il aurait une demi-heure dans ce match. Bon, le génie a décidé qu’il n’aurait pas une minute dans ce match. J’imagine que tout le monde a compris, puisqu’il n’y a que moi qui ne comprend rien et que tout le monde comprend tout quand le génie prend une décision », a ensuite ironisé Daniel Riolo.