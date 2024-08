Arsenal : Jakub Kiwior va rester malgré les nombreuses offres

Arrivé à Arsenal lors du mercato d’hiver 2023, Jakub Kiwior a agité ce marché estival. De nombreuses équipes ont essayé de s’attacher les services de l’international polonais sous toutes les formes possibles, prêt comme transfert. Les équipes n’ont pas manqué à l’appel puisque encore récemment, Villarreal, la Fiorentina et Bologne ont tous approché la direction des Gunners en soumettant une offre officielle selon nos informations.

Cependant, d’après nos indiscrétions, Jakub Kiwior ne va pas quitter Arsenal sur ce mercato d’été. Les offres ont toutes été rejetées et le Polonais va rester dans la rotation défensive de Mikel Arteta et ainsi se battre pour sa place, alors qu’une rude concurrence est annoncée cette saison dans ce secteur avec Riccardo Calafiori, William Saliba, Gabriel Magalhães et Jurrien Timber. Polyvalent au même titre que le Néerlandais, le natif de Tychy conservera vraisemblablement son rôle d’arrière gauche.