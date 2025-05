David De Gea prolonge deux ans à la Fiorentina

Parmi les pistes les plus chaudes à Monaco pour le poste de gardien de but, David De Gea a jeté un seau d’eau froide sur ces rumeurs monégasques ce vendredi. En effet, le portier espagnol a prolongé de deux années supplémentaires à la Fiorentina, ou il évolue depuis cette saison. Après une année sans club, De Gea a réalisé un exercice plus que convaincant, avec onze clean sheet en 35 rencontres de championnat sous le maillot de la Viola.

Le gardien a également été l’un des acteurs majeurs du parcours européen de la Fio, qui s’est hissée en demi-finale de Conférence Ligue. «L’ACF Fiorentina annonce avoir renouvelé le contrat qui liait le footballeur David De Gea au club de la Viola jusqu’au 30 juin 2028. David De Gea, arrivé lors du dernier mercato estival après une carrière partagée entre l’Atlético de Madrid et Manchester United, a donc choisi de poursuivre sa carrière sous le maillot des lys», déclare le club dans un communiqué.