Raffaele Palladino quitte la Fiorentina

C’est une grosse surprise en Italie. Trois semaines seulement après avoir prolongé son contrat avec la Fiorentina jusqu’en 2027, Raffaele Palladino s’en va. Le technicien de 41 ans a trouvé un accord avec sa direction pour rompre leur union à l’amiable. D’après la presse italienne, il s’agirait d’une décision venant de sa part, la Viola souhaitant le conserver.

«La Fiorentina annonce que, aujourd’hui, le contrat qui liait le club à l’entraîneur Raffaele Palladino et à son staff a été résilié de manière consensuelle» informe le communiqué des Florentins. Arrivé sur le banc il y a un an pour remplacer Vincenzo Italiano, Palladino a mené la Fiorentina jusqu’à la 6e place de Serie A et en demi-finale de Ligue Europa Conférence.