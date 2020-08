Le PSG dévoile une collection collector dédiée aux 50 ans du club !

En ce 12 août 2020, le PSG a rendez-vous avec son histoire face à l'Atalanta à Lisbonne et vise une qualification en 1/2 finale de la Ligue des Champions. Mais cette date est également celle de l'anniversaire du club qui fête ses 50 ans !

Pour fêter l’événement, le club parisien et son équipementier Nike dévoilent une collection spéciale pour l'occasion. Toute une gamme noir et or composée de haut et bas de survêtement, sweats, de bonnets et de t-shirts qui devraient ravir les fans du club de la capitale en quête de produits collector et originaux.

