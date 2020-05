Mercato : l'Olympique Lyonnais a pris sa décision pour Houssem Aouar !

« Évidemment, Houssem est l'un des plus grands talents de l'Olympique Lyonnais. Comme je l'ai toujours dit, la décision des joueurs est toujours primordiale. Garder un joueur contre sa volonté, ce n'est pas raisonnable. Houssem n'a pour le moment pas manifesté l'envie de partir. Au jour d'aujourd'hui, tout est arrêté mais notre volonté, à Juni et moi-même, c'est évidemment d'essayer de garder Houssem même si les sollicitations sont importantes. » Récemment, Jean-Michel Aulas faisait un point sur la situation d'une des figures de proue de la formation lyonnaise : Houssem Aouar (21 ans).

Le milieu rhodanien réputé pour son élégance et sa clairvoyance dans l'entrejeu, suscite les convoitises des plus grandes écuries européennes depuis plusieurs semaines. Cette saison, le principal protagoniste a souvent brillé lors des grands matchs. Mais le natif de Lyon s'est également distingué par une certaine irrégularité notamment en Ligue 1, quand les affiches s'avéraient moins prestigieuses sur le papier... Malgré cela, le numéro huit de l'OL jouit toujours d'une belle cote de popularité en Europe.

L'OL va se séparer d'Houssem Aouar cet été

Sous contrat jusqu'en juin 2023, son avenir dans le Rhône demeure plus que jamais incertain. Ce dimanche, l'Equipe révèle ainsi que le dénouement du dossier Aouar conditionnera même le mercato estival de l'Olympique Lyonnais. Et en interne, le tandem Juninho, Jean-Michel Aulas aurait déjà scellé le sort d'un des chouchous du Groupama Stadium... Ainsi, le quotidien sportif précise qu'Houssem Aouar serait bel et bien cédé par l'OL cet été ! Une décision forte motivée par deux raisons : la première, d'ordre économique. Comme la plupart des clubs, l'Olympique Lyonnais affronte des difficultés financières liées à l'interruption du football suite à la pandémie du coronavirus.

La valeur marchande d'Aouar (50 millions d'euros) pourrait considérablement renflouer les caisses et permettre au club présidé par Jean-Michel Aulas de réaliser quelques opérations sur le marché. La seconde, s'avère purement sportive. Le principal protagoniste semble arrivé à la fin de son aventure rhodanienne. Nombreux sont les prétendants qui rêvent d'attirer le jeune milieu dans leurs filets. Mais peu pourront débourser les 50 millions d'euros réclamés par le président Aulas... Ainsi, Manchester City et surtout Pep Guardiola, apprécient beaucoup le joueur. Le champion d'Angleterre a déjà supervisé à plusieurs reprises l'international Espoirs. Comme nous vous le révélions également, le Paris Saint-Germain aurait pris la température auprès de l'entourage du joyau lyonnais. Plus que jamais, Houssem Aouar se trouve à un tournant de sa carrière. L'OL va devoir dénicher la perle rare capable d'assurer sa succession...