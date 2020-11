L1-L2 : la LFP reprogramme des matches

Avant-hier, la FFF indiquait que le 8e tour et les 32es de finale de la Coupe de France avaient été décalés en raison du calendrier chamboulé des clubs amateurs (encore engagés dans la compétition). Suite à cette annonce, la LFP vient d’indiquer qu’elle se servait des créneaux libérés par ces matches reportés pour caler les matches en retard de L1 et de L2 qui n’avaient toujours pas été reprogrammés (les rencontres de l’OM contre Lens et Nice par exemple).

« Réuni ce 19 novembre, le Conseil d'Administration de la LFP a adopté deux aménagements au calendrier de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT suite au décalage du 8e tour et des 32èmes de finale de la Coupe de France par la FFF. Initialement programmée en semaine le mardi 15 décembre 2020, la 15e journée de Ligue 2 BKT est avancée au week-end du samedi 12 décembre 2020 laissé libre par le 8e tour de la Coupe de France. Par ailleurs, le week-end du 2 et 3 janvier 2021, laissé libre par les 32èmes de finale de la Coupe de France, sera utilisé comme une date de repli pour programmer des matchs reportés de Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT », indique le communiqué.