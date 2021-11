Real Madrid : l'envol plus que réussi de Brahim Diaz avec l'AC Milan

Brahim Diaz (22 ans) confirme enfin toutes les promesses. Déjà prêté par le Real Madrid à l'AC Milan la saison précédente, le milieu offensif espagnol a rempilé pour deux ans en Lombardie, soit jusqu'en 2023, date à laquelle il reviendra à la Casa Blanca pour essayer d'y faire son trou. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'épanouit pleinement avec les Rossoneri. En l'espace de quelques mois, l'ancien joueur de Manchester City est passé du statut de remplaçant à titulaire indiscutable au sein de la formation entraînée par Stefano Pioli. Ses statistiques depuis le début de la saison 2021-2022 (4 buts et 2 passes décisives en 11 matchs toutes compétitions confondues) viennent d'ailleurs appuyer ce changement dans la hiérarchie. Ses prestations de qualité répétées chaque semaine avec le Milan ne sont pas passées inaperçues aux yeux de Luis Enrique.

Le sélectionneur de l'Espagne a ainsi récompensé le n°10 milanais en lui offrant sa première convocation officielle avec la Roja lors de la trêve du mois de novembre, pour affronter la Grèce puis la Suède dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022. Officielle car, quand le Covid-19 avait sévi au sein de la sélection ibérique juste avant l'Euro 2020 au mois de juin, les Espoirs, dont il faisait partie, avaient été réquisitionnés pour affronter la Lituanie (4-0) en match amical pour représenter les A. Le natif de Málaga avait d'ailleurs participé à la fête en inscrivant le 2ème but des siens. L'ancien coach du FC Barcelone n'a lui pas manqué de souligner les qualités de Brahim Diaz en conférence de presse ce mardi. « Il fait partie de ces joueurs qui vous offrent une solution dans l'axe du terrain comme sur les ailes. Vous le voyez toucher le ballon et vous ne savez pas si son pied fort est le droit ou le gauche. »

Briller à Milan pour mieux s'imposer à Madrid

« Être ici est un rêve devenu réalité », a de son côté confié le principal concerné. « Je continue de travailler dur jour après jour. Je veux continuer à être appelé et faire partie de cette équipe parce que tout le monde rêve de représenter son pays. » Pour parvenir à ses fins, celui qui avait quitté City en échange d'un chèque de 17 M€ a bien l'intention de poursuivre son envol et de confirmer tous les espoirs placés en lui. Sa capacité à s'imposer dans une équipe lutant pour le titre en Italie chaque week-end livre des éléments intéressants pour juger sa progression. S'il veut devenir un habitué de la Roja, s'imposer au Real Madrid sur le long terme fait aussi partie de ses objectifs. La presse espagnole explique que si le Real Madrid surveille de très près les performances de sa pépite, cela ne change, pour le moment, rien dans le plan tracé pour lui.

Si les performances et les besoins des Merengues pourraient donner envie à Carlo Ancelotti et Florentino Pérez de rappeler leur poulain plus tôt que prévu, à l'été 2022, soit un an avant la fin de l'échéance, le chemin s'annonce semé d'embûches. Les dirigeants espagnols devront rentrer en conflit avec leurs homologues italiens, avec lesquels ils entretiennent d'excellentes relations, comme l'explique As. Et le joueur, dans cette histoire ? Le quotidien madrilène explique qu'il désire ne pas faire de vagues au sein d'une écurie envers laquelle il est très reconnaissant, d'autant plus qu'il est heureux à Milan, où il est concentré et « ne pense à rien d'autre », comme il l'a lui-même affirmé face aux médias. Chaque chose en son temps, donc, et nul doute qu'à ce rythme-là, Brahim Diaz aura sa chance de briller du côté de Santiago-Bernabéu, où son contrat court actuellement jusqu'en 2025, dans les prochaines années. Tout vient à point qui sait attendre.