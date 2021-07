Jako lance le nouveau maillot domicile du Bayer Leverkusen !

Après une belle saison en Bundesliga, le Bayer Leverkusen s'est une nouvelle fois qualifié pour l'Europa League et prépare actuellement la saison 2021-2022 avec le premier tour de la Coupe d'Allemagne en ligne de mire au début du mois d'août. Pour cette cette nouvelle campagne, Patrik Schick et Moussa Diaby tenteront d'emmener leurs partenaires dans leur sillage et bénéficieront pour cela d'un nouveau maillot domicile imaginé par Jako.

La suite après cette publicité

Après avoir été équipé par adidas pendant près de 40 ans, le club fondé en 1904 s'est tourné vers Jako en 2016. Connu pour fournir les maillots de la Macédoine du Nord et du Vfb Stuttgart, l'équipementier espagnol innove depuis son arrivée à Leverkusen mais revient sur l'un des grands classiques du club pour la campagne 2021-2022 alors qu'historiquement, les tuniques principales des pensionnaires de la BayArena changent régulièrement de style et de couleur dominante.

Depuis le début des années 1990, le rouge et le noir sont à l'honneur sur les maillots portés à Leverkusen alors que le blanc était autrefois mis en avant. Seulement, depuis quelques saisons, la marque espagnole n'associe presque plus le rouge et le noir, préférant des tuniques quasi unicolores. À la rentrée, ces deux couleurs vont de nouveau réellement s'associer en se présentant à travers des bandes verticales inspirées du maillot porté par Michael Ballack et sa bande lors de la finale de Ligue des champions 2002 face au Real Madrid.

Arborées pour la dernière fois lors de la campagne 2005-2006, ces bandes verticales sont tout de même plus fines mais sont une nouvelles fois accompagnées par une touche de blanc au niveau du sponsor maillot et du logo de l'équipementier alors qu'une fine rayure blanche se présente sur les flancs et le col. Contrairement à ces maillots portés au début des années 2000, le col est d'ailleurs très moderne. Enfin, Jako est allé au bout de ses idées puisque comme en 2002, des chaussettes rouges et un short noir complètent cette tenue.