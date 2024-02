Bayern : l’avis cinglant de Lothar Matthäus sur Thomas Tuchel

Au Bayern Munich, l’avis des anciens du club est souvent décisif. Au soir de l’annonce du départ de Thomas Tuchel à la fin de saison, Lothar Matthäus (62 ans) a voulu réagir dans les colonnes de Bild. L’ancienne légende bavaroise est ravie de ce choix : « c’est une décision sensée pour tous les deux. Il s’agit probablement de la conversation la plus sensée qui n’ait jamais eu lieu entre les deux parties. Il n’y a plus d’excuses. Les deux parties doivent vivre avec cette décision et personne ne perd la face. »

Celui qui est recordman du nombre de sélections de la Mannschaft (150 sélections) évoque également un possible départ encore plus tôt : « une séparation anticipée ou prématurée n’est pas à exclure vu la situation actuelle. On espère un effet positif. Si cela n’arrive pas, vous pouvez toujours vous séparer immédiatement. L’équipe est désormais responsable. » Sur la succession de Thomas Tuchel, Lothar Matthäus a sa préférence : « c’est normal qu’on doive s’intéresser à Xabi Alonso. S’ils ne prenaient pas soin de lui, ils commettraient la prochaine erreur. La tâche à Munich serait plus gratifiante que celle de Liverpool pour devenir le successeur du vénéré Jürgen Klopp. »