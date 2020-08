PSG : Lens n'a pas vraiment eu son mot à dire pour le report

Le Paris SG aurait dû commencer sa saison six jours après sa défaite en finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, mais le vice-champion d'Europe a demandé un report de sa rencontre contre l'équipe nordiste. La Ligue de football professionnel (LFP) a décidé d'accéder à cette demande et a donc reprogrammé le match. Contrairement à ce qu'on pense, le Racing n'a pas totalement validé cela, si on en croit Arnaud Pouille.

« Nous avions un avis consultatif. Nous avons indiqué vendredi qu'on ne s'opposerait pas au report. De s'opposer à ce report de match n'avait aucun sens, car la LFP aurait décidé du report du match. En plus, la LFP n'avait pas imaginé qu'il y ait un club français en finale de la Ligue des Champions. Nous avons parlé aux supporters. Ils ont compris que nous n'avions pas la main sur cette décision, et qu'il fallait choisir ses combats », a expliqué le directeur général des Sang&Or sur RMC Sport